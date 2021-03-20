В Подмосковье задержали наркодилеров, организовавших сбыт через Интернет

https://static.news.ru/photo/5648580e-8add-11eb-aeb0-96000091f725_660.jpg Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global look Pres

В Московской области задержаны участники наркогруппировки, которая организовала производство синтетических наркотиков и реализацию их через Интернет. При задержании у них было изъято 40 кг синтетики.

Подпольная лаборатория располагалась на территории Клинского городского округа. Преступники специализировались на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере и на их бесконтактном сбыте онлайн в интересах одного из интернет-магазинов. Участники группировки были задержаны с поличным, деятельность производства пресечена.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Уточняется, что у злоумышленников изъяли наркотическое средство — PVP (альфа-пирролидинопентиофенон). В настоящее время идёт проверка возможной причастности задержанных к работе других подпольных нарколабораторий.

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