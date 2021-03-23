ГД одобрила закон об уточнении условий возбуждения дел о сбыте наркотиков

https://static.news.ru/photo/6d8528ae-8bcc-11eb-9b63-96000091f725_660.jpg Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может быть основанием для возбуждения дела о сбыте наркотиков в редакции согласительной комиссии.

Закон был принят ГД в декабре 2020 года, однако Совфед отклонил его. Внести изменения предлагается в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Документ создан с целью исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, которые предусмотрены статьями 228.1 и 228.4 УК РФ.

В редакции согласительной комиссии инициативой предлагается дополнить положение, согласно которому сам факт нахождения человека в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в его теле наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов при отсутствии достаточной информации, которая указывает на факт их передачи, не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях по статьям 228. 1 и 228. 4 УК РФ. В отклонённой редакции указывалось, что уголовные дела по данным статьям не могут быть возбуждены «при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области задержаны участники наркогруппировки, которая организовала производство синтетических наркотиков и реализацию их через Интернет. При задержании у них было изъято 40 кг «синтетики».