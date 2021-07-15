Медики назвали пять неочевидных симптомов рака лёгких

Британские врачи рассказали о пяти неочевидных симптомах, которые могут свидетельствовать о раке лёгких. Об этом сообщает Daily Express.

Человеку следует насторожиться, если у него изменился голос. Он может стать более хриплым, а в некоторых случаях больной даже может издавать необычные для себя звуки.

20% пациентов испытывают частые позывы в туалет и постоянно хотят пить. На рак лёгких может указывать опущенное веко, в таком случае происходит сдавливание нервов. Боли в груди, кашель с кровью или слизью также может быть симптомом онкологического заболевания.

Рак может распространиться и на нервы, тогда больной может испытывать боль в руке или плече. Это возникает при определённом виде река. Также у некоторых пациентов кончики ногтей начинают изгибаться вниз больше обычного.

Ранее специалисты медицинской организации Cancer Research UK заявили, что рак желудка на ранней стадии можно распознать по болезненному жжению или даже боли при глотании. Ещё одним симптомом может стать ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. Также насторожиться следует, если более трёх недель у человека возникает расстройство желудка.