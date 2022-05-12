Mash: уроженку Перми и её сына зарезали в Нидерландах

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В Нидерландах уроженку Перми Анну и её 6-летнего сына Дани зарезали в собственном доме, который поджёг неизвестный. Их тела обнаружили спасатели, приехавшие тушить пламя. Полиция предполагает, что преступление мог совершить глава семьи Йост Мартен, передаёт Telegram-канал Mash. По версии следствия, он поджёг дом, чтобы скрыть следы убийства.

Трагедия произошла 9 мая. Пожарные общины Гелдермалсен и полиция прибыли на вызов по факту возгорания в частном доме. После тушения пожара правоохранители обнаружили тела Анны и Дани с ножевыми ранениями.

Днём полиция выдала европейский ордер на арест Йоста Мартена — мужа убитой. Его чёрный Renault Megane остановили в Германии, примерно в 300 км от дома. Сейчас предполагаемый убийца под стражей, — говорится в сообщении.

Соседи Анны и Дани скорбят по погибшим и не могут поверить в случившееся. Друзья семьи вспоминают женщину как счастливую девушку, а её сына как скромного, но жизнерадостного ребёнка. Члены общины Гелдермалсен не верят, что Йост мог совершить убийство, и ждут подробностей от полиции.

Ранее в Подмосковье мать убила несовершеннолетнего сына и покончила с собой. Предполагается, что на отчаянный шаг женщину толкнули финансовые трудности.