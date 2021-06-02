Мария Бутина: угрозы демократов лишь подстёгивают продажи оружия

https://static.news.ru/photo/65804500-c3a1-11eb-8b17-96000091f725_660.jpg Мария Бутина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские официальные лица обеспокоены ростом числа насильственных преступлений в США, пишет The Washington Post. Они считают, что возвращение к обычному течению жизни после года коронавирусных ограничений чревато всплеском насилия, в том числе с применением огнестрельного оружия. NEWS.ru поговорил с членом Общественной палаты России Марией Бутиной о поляризации и расколе общества в США, о том, насколько обоснованы страхи американских чиновников, а также о ситуации с ограничением оборота оружия.

Я думаю, что беспокойства о всплеске насилия обоснованы. Это связано с общей обстановкой с Соединённых Штатах. Можно обратить внимание, что во время президентских выборов в США разгорелись очень серьёзные баталии на расовой почве. Несмотря на то что эта тема как таковая практически полностью исчезла с первых полос журналов и газет, как выбрали Байдена, она никуда не исчезла с американских улиц. Здесь нужно понимать, что любая агрессия является проявлением уличных драк, массовых беспорядков и всего прочего, — рассказала Бутина.

По её словам, американцы уже длительное время находятся на изоляции из-за коронавирусных ограничений, из-за этого у них копится недовольство, негативная энергия, которые получают выброс в том числе и на улице. Бутина отмечает, что американское правительство способствует поляризации общества, делая чёткие разграничения между двумя партиями, а также разделяя белых и чёрных расистов. Кроме того, власть в США преследует людей за альтернативную точку зрения, например, блокируя республиканских активистов в социальных сетях.

В конечном итоге поляризация общества приводит к всплеску насилия, поэтому я не вижу предпосылок, почему ситуация уляжется в США. Хотелось бы конечно верить, что этого не будет, — отметила член Общественной палаты.

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17 апреля президент США Джо Байден на фоне очередной стрельбы в стране заявил, что ситуация с контролем за оборотом оружия является национальным позором. Он подчеркнул, что пытается реализовать реформы, соответствующие здравому смыслу, и не успокоится, пока это не будет сделано.

Мария Бутина отметила, что проблема с оборотом оружия существует в Америке «сколько свет стоит». Она напомнила, что Демократическая партия выступает за ограничения в этой сфере, а республиканцы — наоборот.

Нужно понимать, что Байден на самом деле абсолютно ничего нового не сказал, и периодически, когда демократы берут власть, они отыгрывают маленькие нюансы, а республиканцы всё возвращают обратно. Больше того вам скажу, что при таких заявлениях у меня всегда возникает вопрос, не работают ли демократы на оружейное лобби в США, потому что как только появляется антиоружейная риторика, моментально из магазинов сметают оружие и подпрыгивает продажа патронов. Поэтому у меня вообще большой вопрос к тому, кто на кого там работает, — рассказала Бутина.

По её словам, за время нахождения демократов у власти до прихода Дональда Трампа — два срока президента Барака Обамы — никаких существенных изменений в сфере оборота оружия не было сделано. Бутина подчеркнула, что при этом оружие «продавалось очень хорошо» из-за рисков, что его запретят.

Ситуация не станет ни хуже, ни лучше. Уровень преступности у них вырастет, — отмечает член Общественной палаты.

По словам Бутиной, рост числа насильственных преступлений в США и увеличение продажи оружия являются двумя совершенно разными вопросами. При этом нельзя считать, что эти факторы взаимоисключают друг друга. Она отмечает, что уличная преступность прежде всего основана на протестах и движении Black Lives Matter (BLM). В этих разборках используются подручные предметы, а не огнестрельное оружие.

Что делают активисты BLM, откуда мы видим основной всплеск преступности? Они бьют витрины, избивают людей на улице, в том числе журналистов. Это в Америке называют True crime — уличные разборки. Скажется ли на этом легальное оружие, честно говоря, не думаю. Это не классическое поведение для владельцев оружия, поэтому я бы разделяла эти два вопроса всё-таки. Но то, что преступность вырастет, наверное, да, — считает Бутина.

В феврале американский президент Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении и продаже оружия. Заявление президента прозвучало в третью годовщину стрельбы в школе в штате Флорида. Тогда погибли 14 детей и три учителя.