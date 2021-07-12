«Маргинальная идея»: Захарова оценила вероятность исключения России из ООН

«Маргинальная идея»: Захарова оценила вероятность исключения России из ООНЗахарова назвала вероятность исключения России из ООН маргинальной идеей
Несмотря на беспринципный рост антироссийской пропаганды в западных СМИ, идея об исключении России из ООН продолжает относиться к разряду маргинальных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего еженедельного брифинга, отвечая на вопрос NEWS.ru. По её словам, Вашингтон и его «подмятые» единомышленники не составляют даже большинства членов Генеральной Ассамблеи.
Но если этот подход по продавливанию интересов путём шантажа и прямых угроз странам-членам, персональных угроз в отношении политических деятелей и всего народа отдельно взятой страны со стороны Вашингтона продолжится, то сможет ли ООН выжить в этих условиях? — подчеркнула Захарова.
По её словам, ключевыми задачами организации являются сопряжение интересов, сохранение баланса, а также поиск компромиссных решений.
А если это просто действия со стороны позиции большинства, достигнутые силой, то это не про ООН. Это про НАТО или какие-то другие организации, в основе которых лежит принцип «один решил — и все подчинились», — заключила дипломат.
Ранее стало известно, что в Исследовательской службе Конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков, некоторые государства могут оспорить членство РФ в ООН. Они считают, что Россия якобы препятствует действиям Совета Безопасности ООН, что «придало новый импульс доводам о том, что право вето плохо согласовывается с принципами организации».