«Маргинальная идея»: Захарова оценила вероятность исключения России из ООН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская сторона не примет во внимание постановление Международного суда ООН о немедленном прекращении военной спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у суда есть такое понятие, как согласие сторон. В данном случае никакого согласия быть не может, сообщает РИА Новости.

Нет, мы не сможем принять это во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. Это то, что мы не можем принять...