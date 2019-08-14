Манёвр российского истребителя во время инцидента с приближением самолёта Североатлантического альянса к группе российских летательных аппаратов, на борту одного из которых находился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, был небезопасным. Такое мнение выразил представитель НАТО.
Самолет Ту-214 имел действующий план полёта, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе. Два самолёта сопровождения Су-27 летели без плана полёта, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами, — цитирует представителя альянса CNN.
По его словам, истребители НАТО F-18 были подняты с базы в литовском Шауляе для оценки ситуации. После этого летательные аппараты повернули влево, чтобы отдалиться от самолёта, на перехват которого они отправились.
Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересёк курс полёта одного из F-18 небезопасным образом, — подчеркнул представитель НАТО.
По его убеждению, потенциально опасной ситуации для обоих самолётов удалось избежать благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота одного из F-18.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску позднее сообщила, что истребители альянса приблизились к самолёту с Сергеем Шойгу на борту для идентификации, но они проверяли не сам Ту-214, а летевшие с отключенными транспондерами истребители сопровождения, передаёт ТАСС.
При этом Лунгеску подчеркнула, что российские самолёты сопровождения «в небезопасной манере» отогнали истребители НАТО.