https://static.news.ru/photo/20cf9e36-beb9-11e9-96ce-fa163e074e61_660.jpg Ту-214 Фото: News.ru

Манёвр российского истребителя во время инцидента с приближением самолёта Североатлантического альянса к группе российских летательных аппаратов, на борту одного из которых находился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, был небезопасным. Такое мнение выразил представитель НАТО.

Самолет Ту-214 имел действующий план полёта, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе. Два самолёта сопровождения Су-27 летели без плана полёта, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами, — цитирует представителя альянса CNN .

По его словам, истребители НАТО F-18 были подняты с базы в литовском Шауляе для оценки ситуации. После этого летательные аппараты повернули влево, чтобы отдалиться от самолёта, на перехват которого они отправились.

Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересёк курс полёта одного из F-18 небезопасным образом, — подчеркнул представитель НАТО.

По его убеждению, потенциально опасной ситуации для обоих самолётов удалось избежать благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота одного из F-18.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску позднее сообщила, что истребители альянса приблизились к самолёту с Сергеем Шойгу на борту для идентификации, но они проверяли не сам Ту-214, а летевшие с отключенными транспондерами истребители сопровождения, передаёт ТАСС .

При этом Лунгеску подчеркнула, что российские самолёты сопровождения «в небезопасной манере» отогнали истребители НАТО.

Как писал News.ru, 13 августа в небе над Балтикой истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолёту Сергея Шойгу. Позднее пресс-служба НАТО сообщила, что Альянс не знал, кто находится на борту.

Также выяснилось, что F-18, который попытался приблизиться к самолёту с главой российского Минобороны на борту, принадлежит ВВС Испании.