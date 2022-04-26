«Маленький прогресс»: посольство РФ оценило перемены в работе СМИ США Посольство РФ: СМИ США начали публиковать «более или менее объективные новости» по Украине

Некоторые американские СМИ начали публиковать «более или менее объективную точку зрения» о ситуации на Украине. Само о себе это является маленьким прогрессом. Об этом заявили в российском посольстве в США. В то же время там подчеркнули, что риторика большинства медиа страны остаётся по-прежнему антироссийской. заявление диппредставительства опубликовано в Telegram-канале.

В посольстве отметили, что некоторые американские СМИ «без купюр» приводят заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о подготовке Штатами и НАТО провокций с использованием оружия массового поражения с дальнейшим обвинением в этом российских войск.

Некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине... Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом. <...> Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины, — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты призвали журналистов, работающих с администрацией США, «последовать примеру коллег».

Ранее Минобороны России сообщило, что СБУ и спецслужбы Великобритании якобы готовят очередной фейк в Лисичанске в ЛНР. Согласно заявлению представителей российского военного ведомства, туда уже прибывают представители украинских и западных СМИ, которые вели съёмку в Буче.