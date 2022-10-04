Максима Каца включили в список «Миротворца»

Фото: maximkatz/t.me

Максим Кац

Политтехнолога, директора фонда «Городские проекты» Максима Каца включили в список украинского сайта «Миротворец». В качестве причин подобного решения называются манипуляции и сознательное замалчивание «военных преступлений против Украины».

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений, — говорится в сообщении «Миротворца».

Кац был ранее признан Министерством юстиции РФ физлицом-иноагентом. В беседе с блогером и журналистом Ильей Варламовым он заявил, что гордится этим фактом, поскольку это показывает его непредвзятость к той или иной стороне.

В России меня признали официально иностранным агентом, работающим на Украину, а вот теперь довольно заметный украинский ресурс написал, что я работаю на российских захватчиков. Это хорошее достижение для того, кто пытается быть объективным в этой всей ситуации, — отметил он.

Ранее одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса добавили в базу данных «Миротворца». Музыкант осуждал киевские власти на фоне событий на Украине и критиковал руководство США за вмешательство в дела другого государства. В базе данных указано, что Уотерс обвиняется в антиукраинской пропаганде, покушении на территориальную целостность страны и «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

В июле Россия призвала Антониу Гутерриша оказать воздействие на власти Украины с целью закрытия проекта «Миротворец». В письме, направленном в адрес генерального секретаря ООН, указано, что в базу данных «Миротворца», помимо взрослых, внесены 327 несовершеннолетних.