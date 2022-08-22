Основатель Pink Floyd попал в базу данных «Миротворца» Основатель Pink Floyd Уотерс попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Фото: RW/MediaPunch/Global Look Press

Роджер Уотерс

Одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса добавили в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ранее музыкант критически отзывался о событиях на Украине и критиковал власти США за вмешательство в дела другого государства.

В базе данных указано, что Уотерс обвиняется в антиукраинской пропаганде, покушении на территориальную целостность страны и «участии в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

Ранее Уотерс в интервью CNN назвал президента США Джо Байдена военным преступником, поскольку тот продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что Вашингтон должен призвать украинского лидера Владимира Зеленского к началу мирных переговоров с Россией. Кроме того, по его мнению, за случившийся кризис несёт ответственность Североатлантический альянс, именно он начал говорить о приёме в члены НАТО Грузии и Украины в 2008 году, хотя обещал не расширяться.

Высказывание музыканта оценил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, это свидетельствует о том, что на Западе есть адекватные люди.

В свою очередь посол Украины в Австрии Александр Щерба предложил музыканту переехать в Россию. Дипломату не понравилось то, что Уотерс поддержал текущие события.