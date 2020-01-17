https://static.news.ru/photo/49ab8fc6-3999-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон был эвакуирован из парижского театра, когда туда пытались прорваться протестующие. Прездент Франции и его супруга смотрели спектакль в театре Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа.

После того, как президент с женой зашли в здание театра, к нему начали подтягиваться демонстранты. Они порывались войти внутрь и выкрикивали лозунги против пенсионной реформы, передаёт телеканал BFMTV.

Протестующих оттесняла полиция, но для безопасности президента всё же было решено его эвакуировать. Макрон на это всё равно пообещал ходить с женой в театры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музей Лувра в Париже в пятницу, 17 января, приостановил работу после того, как участники акции протеста против пенсионной реформы заблокировали вход. Протесты и забастовки во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года.