Макрон: Турция играет в «опасную игру» в Ливии

https://static.news.ru/photo/b18a57b4-b4bc-11ea-a843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Gora/Global Look Press

Турция играет в «опасную игру» в Ливии. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французский лидер не стал скрывать своё мнение от турецкого коллеги Реджеп Тайип Эрдоган. Он лично рассказал ему об этом.

Турция играет в настоящее время в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции по Ливии, — отметил французский политик.

По данным Reuters, Макрон сделал это заявление после того, как узнал, что Турция поддержала Правительство национального согласия Ливии.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муаммара Каддафи. С 2014 года признанному большинством стран ПНС противостоит армия под руководством маршала Хафтара, подчиняющаяся альтернативному правительству страны.

19 января международная конференция по Ливии прошла в столице Германии. В ней приняли участие представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Делегацию РФ возглавлял глава страны Владимир Путин. Перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По итогам конференции было принято совместное заявление, которое призвало стороны конфликта в североафриканской стране прекратить все военные передвижения. Аналогичный призыв касался тех, кто оказывает противоборствующим сторонам помощь. Участники конференции предложили Совбезу ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня. Документ также предусматривает эмбарго на поставки оружия.

16 февраля на встрече по Ливии в Мюнхене участники сформировали Международный комитет, о котором договорились в Берлине.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы ЛНА маршала Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

Как писал NEWS.ru, Каир готов помочь племенам Ливии в борьбе против вмешательства иностранных государств, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. По его словам, «Ливию будет защищать только ливийский народ». В своём выступлении перед представителями соседней страны политик отметил, что Египет будет готовить и вооружать племена.