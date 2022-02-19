Макрон проведёт переговоры с Байденом и Шольцем

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее сегодня, 20 февраля, он уже пообщался с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Главной темой переговоров Макрона станет поиск путей решения кризиса вокруг Украины. Кроме того, французский президент рассматривает возможность переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Ранее стало известно, что РФ и Франция приложат дипломатические усилия для организации международного саммита, участники которого займутся разработкой новой архитектуры мира и безопасности в Европе, сообщили в Елисейском дворце. О данной мере, требующей вовлечённости всех затрагиваемых ею сторон, главы государств условились в ходе завершившихся днём телефонных переговоров.

Зеленский в разговоре с Макроном предложил ряд способов урегулировать ситуацию в Донбассе. В частности, выступая за активизацию мирного процесса, он заявил о необходимости безотлагательного созыва Трёхсторонней контактной группы и за немедленное введение режима тишины.

Путин в разговоре с Макроном заявил, что украинские власти игнорируют Минские соглашения и создают лишь видимость усилий по дипломатическому решению конфликта на востоке страны.