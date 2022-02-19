Путин в ходе беседы с Макроном обвинил Киев в имитации переговоров

Украинские власти игнорируют Минские соглашения и создают лишь видимость усилий по дипломатическому решению конфликта на востоке страны. Такое мнение выразил президент России во время беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном, добавив, что это сводит на нет всю пользу от «нормандского формата». Президенты также договорились активизировать контакты на уровне внешнеполитических ведомств между его странами-участницами, сообщается в официальном заявлении Кремля.

Вновь подчёркнуто, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате». <...> Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса, — гласит текст документа.

Помимо этого, российский президент подчеркнул, что Москва обеспокоена резким ухудшением обстановки в Донбассе, причиной которого являются провокации ВСУ. Путин также акцентировал внимание на том, что ситуацию усугубляют обширные поставки вооружения членами НАТО, которые толкают Киев на силовое решение конфликта с ДНР и ЛНР.

Не было оставлено без упоминания российской стороной и объявление об эвакуации гражданского населения Донбасса, вынужденных покинуть регион «для спасения от усиливающихся обстрелов».

В конце переговоров главы государств затронули тему гарантий безопасности: Путин призвал Макрона «со всей серьёзностью» отнестись к озабоченностям России по данному вопросу. Стороны условились поддерживать контакты на различных уровнях.

Телефонный разговор двух президентов продлился в общей сложности 105 минут. После завершения звонка администрация французского президента сообщила, что беседа была посвящена способам предотвращения крупной войны в Европе в тот момент, когда «западные страны как никогда опасаются российского вторжения на Украину». Макрон следом созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, их разговор завершился за полчаса.