Макрон завершил переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры со своими коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает издание BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Оно отмечает, что разговор с российским президентом продлился 105 минут, в то время как беседа с украинским партнёром завершилась за полчаса.

Эммануэль Макрон и его коллега Владимир Путин говорили по телефону в течение 1 часа 45 минут. Они обсудили способы предотвращения крупной войны в Европе в тот момент, когда западные страны как никогда опасаются российского вторжения на Украину, — приводит позицию администрации Макрона издание.

При этом в резиденции президента не уточнили, почему беседа лидеров Украины и Франции продлилась только 30 минут. Детали их разговора на данный момент не приводятся.

Последний телефонный разговор Макрона и Путина состоялся 12 февраля и носил срочный характер. Он был инициирован французской стороной, поскольку в Париже рассчитывают способствовать урегулированию кризиса вокруг Украины, путь к которому лежит «через дипломатию, диалог и сдерживание». Тогда главы государств тоже провели у аппаратов более полутора часов.

Очно же лидеры встречались 7 февраля в Кремле. Тогда Путин отметил усилия своего коллеги в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, а Макрон подчеркнул, что считает диалог с РФ единственной возможностью обеспечить безопасность и стабильность в Европе. На следующий же день Макрон прибыл в Киев для беседы с Зеленским.