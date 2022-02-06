Путин отметил усилия Макрона в урегулировании конфликта на востоке Украины

В Кремле начались переговоры российского лидера Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона. Глава РФ отметил усилия своего коллеги в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. По словам Путина, Франция в последние десятилетия принимает самое активное участие в решении вопросов европейской безопасности. Глава российского государства также отметил, что это было с самого начала новейших отношений двух стран.

Президент РФ отметил, что Франция принимала участие в разрешении кризиса, возникшего после нападения Грузии на Южную Осетию, в выработке минских договорённостей, а также в реализации «нормандского формата».

Я вижу, сколько усилий действующее правительство Франции и лично президент предпринимает, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе <...> и для решения вопросов, которые тесно связаны с первой частью, а именно — для разрешения внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны, — сообщил Путин.

Лидер РФ отметил, что у сторон накопилось множество вопросов, которые можно и нужно обсуждать в формате личной встречи. Обстановка, сложившаяся в Европе в сфере безопасности, является поводом для общей озабоченности Москвы и Парижа.

Что особо хотел подчеркнуть. Я, конечно, понимаю — у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, — заявил глава российского государства.

Путин также подчеркнул символичность встречи с Макроном 7 февраля, в день 30-летия подписания основополагающего документа, договора об особых отношениях между РФ и Францией.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ждут «решительных переломов» в ситуации вокруг Украины после переговоров Путина и Макрона. Он отметил, что обстановка слишком сложная, тема «Северного потока — 2» и вопросы газовой сферы не будут центральными на переговорах.

Ранее Макрон заявил, что нормализация международной обстановки без диалога с Россией невозможна. Он подчеркнул, что напряжённость в ситуации с Украиной необходимо снижать мирным путём.