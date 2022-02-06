Макрон: только диалог с Россией позволит обеспечить безопасность в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что считает диалог с РФ единственной возможностью обеспечить безопасность и стабильность в Европе. Французский лидер добавил, что в Москве надеется найти ответы на вопросы о безопасности, передаёт ТАСС.

Мы заложили основу для полноценного и открытого диалога в 2019 году <...>. Я думаю, что диалог сейчас актуален как никогда. Этот диалог необходим: только он позволит обеспечить безопасность и стабильность на Европейском континенте, — заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что надеется найти ответы на вопросы безопасности как для Европы, так и для РФ на встрече с главой российского государства.

Я рад, что смогу детально обсудить все вопросы и мы сможем начать поиск коллективного ответа, полезного для России и всей Европы. Подобный ответ позволит избежать войны и построить стабильность, прозрачность и доверие для всех, — сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что «сейчас наблюдается критическая ситуация в Европе», и подчеркнул, что все стороны «должны вести себя ответственно».

Макрон добавил, что их встреча с Путиным проходит в 30-летний юбилей возобновления дипломатических отношений между РФ и Францией. Он заявил, что Париж питает большие надежды относительно двухсторонних связей в области культуры и науки. Французский лидер сообщил, что надеется на продолжение Трианонского диалога и усиление взаимодействие по экономическим вопросам.

В Кремле проходят переговоры российского лидера Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона. Глава РФ отметил усилия своего коллеги в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. По словам Путина, Франция в последние десятилетия принимает самое активное участие в решении вопросов европейской безопасности. Глава российского государства также отметил, что это было с самого начала новейших отношений двух стран.

Президент РФ отметил, что Франция принимала участие в разрешении кризиса, возникшего после нападения Грузии на Южную Осетию, в выработке минских договорённостей, а также в реализации «нормандского формата».