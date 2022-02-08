Макрон: Зеленский подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, что украинский лидер подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины. Франция ставит своей целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели, подчеркнул Макрон.

Французский лидер также отметил, что Украина подтвердила приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Он также подчеркнул, что встреча политсоветников «нормандского формата» состоится 10 февраля в Берлине.

Заседание политсоветников в «нормандском формате» состоится в этот четверг в Берлине, — сказал Макрон на пресс-конференции.

Он подытожил, что Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту.

Днём ранее Макрон в ходе переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным заявил, что поделится своим мнением с Зеленским о важности исполнения Минских соглашений. По его мнению, это приведёт к прогрессу и поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Президент Франции добавил, что странам нужны новые механизмы по обеспечению безопасности в Европе. Однако их невозможно выработать без учёта существующих договорённостей.