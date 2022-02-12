Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, сообщает Agence France-Presse. Отмечается, что разговор длился 1 час 40 минут. Стороны говорили о перспективах снижения напряжённости.

По данным источника агентства, разговор был посвящён перспективам снижения напряжённости в кризисе вокруг Украины.

Сегодняшняя беседа французского и российского лидеров стала уже четвёртым телефонным разговором в их общении за последние недели. 7 февраля Макрон и Путин встречались очно в Москве и провели пятичасовые переговоры. После этого французский лидер побывал в Киеве и Берлине. По итогам встречи в Кремле французский лидер заявил, что разговор с российским коллегой был «насыщенным и содержательным».

Сегодня же президент РФ должен также провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.

Ранее, 12 февраля состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина. Стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, телефонные переговоры провели глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе дискуссии министр заявил коллеге из Штатов, что кампания США о «российском вторжении» на Украину преследует провокационные цели.

К настоящему моменту уже более десяти стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину из-за угрозы военного конфликта. Выехать из страны рекомендовал, в частности, Госдеп США, а также МИД Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.