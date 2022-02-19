Макрон поддержал идею саммита по определению новой архитектуры безопасности

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон приложат дипломатические усилия для организации международного саммита, участники которого займутся разработкой новой архитектуры мира и безопасности в Европе, сообщили в Елисейском дворце. О данной мере, требующей вовлечённость всех затрагиваемых ею сторон, главы государств условились в ходе завершившихся днём телефонных переговоров.

Достигнутые благодаря всем недавним переговорам дипломатические успехи могут привести, <...> при выполнении всех условий, к встрече на высшем уровне, цель которой — определить новую архитектуру мира и безопасности в Европе, — гласит текст официального заявления администрации французского президента.

В состав участников войдут представители России, Украины, Европы и её союзников.

Там также сообщили о том, что главы государств возобновят и активизируют встречи в «нормандском формате».

Помимо этого, стороны выразили желание в ближайшее время провести трёхстороннюю контактную встречу с целью добиться от всех участников усилий по прекращению огня на линии соприкосновения.

Россия и Франция продолжат поддерживать и даже усилят интенсивность сотрудничества на разных уровнях, поэтому скоро будет объявлено о дате встречи главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана с российским коллегой Сергеем Лавровым. Планируется, что топ-дипломаты проведут ряд консультаций в Париже.

Чуть ранее Кремль также предоставил официальный отчёт о ходе переговоров. Путин высказал Макрону обеспокоенность касаемо того, что украинские власти игнорируют Минские соглашения и создают лишь видимость усилий по дипломатическому решению конфликта на востоке страны, что сводит на нет всю пользу от «нормандского формата».

Телефонный разговор двух президентов продлился в общей сложности 105 минут. Макрон следом созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, их разговор завершился за полчаса.