Зеленский в беседе с Макроном назвал варианты решения ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил ряд способов урегулировать ситуацию в Донбассе. Об этом он сообщил в своём Twitter-аккаунте. Их переговоры состоялись сразу после того, как Макрон завершил разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трёхсторонней контактной группы) и немедленное введение режима тишины, — написал Зеленский.

Накануне, 19 февраля Зеленский уже беседовал с Макроном. По сообщению Елисейского дворца, он заверил президента Франции, что «не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе».

Сегодня президент РФ Владимир Путин в разговоре с Макроном заявил, что украинские власти игнорируют Минские соглашения и создают лишь видимость усилий по дипломатическому решению конфликта на востоке страны.

Также стало известно, что власти Франции не намерены отправлять своих военных на Украину. Такой вариант Парижем не рассматривается, заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел страны Клеман Бон.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР сообщают о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения. Руководство республик объявило об эвакуации мирного населения в Россию.