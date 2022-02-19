Франция не будет отправлять своих солдат на Украину

Власти Франции не намерены отправлять своих военных на Украину. Такой вариант Парижем не рассматривается, заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел страны Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J.

Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину, — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 20 февраля, провёл телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Путин в беседе с французским коллегой обвинил Киев в игнорировании Минских соглашений и имитации усилий по дипломатическому разрешению конфликта на востоке Украины. По его словам, это сводит на нет пользу «нормандского формата».

С Зеленским Макрон обсуждал обострение на фронте в Донбассе, обстрелы, возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатический путь урегулирования ситуации.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР сообщают о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения. Руководство республик объявило об эвакуации мирного населения в Россию.