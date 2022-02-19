Зеленский и Макрон обсудили обострение ситуации в Донбассе

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили обострение ситуации в Донбассе. Об этом украинский лидер написал в своём Twitter Лидеры двух стран говорили о путях немедленной деэскалации и политико-дипломатическом урегулировании проблемы.

Провел срочный разговор с президентом Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования, — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».

Ранее президент России Владимир Путин объяснил Макрону ситуацию с идеей признания ЛНР и ДНР. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент не говорил, что инициатива Госдумы признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики не будет принята во внимание. Глава РФ пояснил французскому коллеге, что это идея депутатов, а не законопроект.