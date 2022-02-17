Путин объяснил Макрону ситуацию с идеей признания ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин не говорил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что инициатива Госдумы признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики не будет принята во внимание, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава РФ пояснил французскому коллеге, что это идея депутатов, а не законопроект, сообщает ТАСС.

Было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта на этот счёт не существует, — сказал Песков.

Он раскритиковал главу МИД Франции Жан Ив Ле Дриана за искажение нюансов разговора глав государств. Представитель Кремля указал на то, что искажать детали переговоров по такой серьёзной теме крайне непродуктивно.

Переговоры Путина и Макрона прошли 7 февраля. В минувшую среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что инициатива о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик не будет приниматься в расчёт Россией, ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина, якобы сделанное им французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время переговоров. Министр одобрил позицию российского лидера, подчеркнув, что если бы этот процесс пошёл до конца, то Минские соглашения были бы разрушены. При этом Ле Дриан не уточнил, когда именно Путин сделал данное признание.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно.