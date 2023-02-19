Макрон: в НАТО не смогли объясниться перед Россией Макрон: в НАТО не смогли объяснить свои цели, которые Россия сочла экспансионизмом

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Члены Североатлантического альянса не смогли понятно объяснить России свои намерения, заявил в беседе с Journal du Dimanche президент Франции Эммануэль Макрон. Он признал, что НАТО было далеко не самым подходящим инструментом для переосмысления отношений с РФ, из-за чего последняя восприняла риторику Запада как захватническую.

Альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, а его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что <...> было расценено русскими как экспансионизм, — сказал Макрон.

Французский лидер вспомнил речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и заявил, что такая риторика появилась из-за отсутствия корректного и внятного диалога с НАТО. При этом Макрон считает, что этот факт никак не оправдывает нынешние поступки Путина.

До этого Макрон заявил, что Париж никогда не выступал и не будет выступать за развал России. Французский лидер подчеркнул, что те, кто желает развала РФ, хотят прежде всего сокрушить саму страну. При этом он добавил, что западным государствам необходимо усилить поддержку украинского народа.

В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Макрона не стоит воспринимать всерьез, поскольку французские власти продолжают снабжать Украину оружием. Также она напомнила, что история антироссийских настроений во Франции началась не с Макрона.