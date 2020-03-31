https://static.news.ru/photo/302e036a-7361-11ea-9b91-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

На территории Колумбии готовят наёмников для покушения на жизнь первых лиц Венесуэлы, а также для нападения на гражданские и военные цели. Об этом заявил глава Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Отмечается, что 26 марта США предъявили обвинения в причастности Мадуро и ряда других представителей властей Венесуэлы к наркотерроризму. По словам Мадуро, эти ложные обвинения появились после того, как всего за день до этого, 25 марта, правительство республики рассказало о предотвращённой операции против властей страны.

Венесуэла осудила перед национальной и международной общественностью развёртывание на территории Колумбии операции, направленной на покушение на жизнь президента республики, его родственников и высокопоставленных лиц государства, а также на нападение на гражданские и военные цели в нашей стране, — цитирует сообщение посольства Венесуэлы ТАСС.

Мадуро добавил, что генерал в отставке Вооружённых сил Венесуэлы Кливер Алькала был назначен военным руководителем этой операции и что правоохранительным органам страны удалось задержать груз оружия и боеприпасов, предназначенных для наёмников.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США обвинили венесуэльского лидера Николаса Мадуро в причастности к торговле наркотиками. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео. По его словам, в причастности к международному обороту наркотиков подозреваются также чиновники из состава руководства Венесуэлы. В частности, председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, министр промышленности Тарек Эль-Айсами и другие.