Мадуро назвал условие ухода в отставку

https://static.news.ru/photo/f883ffde-346a-11eb-890d-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: twitter.com/nicolasmaduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оставит свой пост в случае, если на предстоящих парламентских выборах победит оппозиция.

Если мы выиграем, мы пойдём вперёд, но я также должен сказать, что оставляю свою судьбу в ваших руках, если оппозиция выиграет, я уйду с поста президента, — цитирует РИА Новости его выступление в эфире государственного телевидения.

Выборы в парламент Венесуэлы — Национальную ассамблею — запланированы на 6 декабря. На места в законодательном органе республики претендуют свыше ста политических партий и объединений. При этом оппозиционный блок, в который входит партия экс-спикера Хуана Гуайдо, от участия в выборах отказался.

В начале 2019 года Гуайдо незаконно провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. США и ещё ряд стран Запада поддержали его. В республике начались массовые протесты против Мадуро, в поддержку которого выступили Россия, Китай и Турция. Он, в свою очередь, назвал Гуайдо марионеткой Вашингтона.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время сторонники Гуайдо начали сомневаться в его будущем и оторачиваться от него. Мадуро заявил, что участие венесуэльцев в парламентских выборах будет лучшим подарком для него. Это является свидетельством того, что власть в Каракасе прекрасно понимает: оппозиция находится в полушаге от потери лидерства в Национальной ассамблее. Её потенциальное поражение даст Мадуро инструмент для дальнейшей маргинализации своих критиков.