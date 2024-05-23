Люди погибли на митинге с кандидатом в президенты Мексики Обрушение сцены произошло на митинге с кандидатом в президенты Мексики Майнесом

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Конструкции сцены обрушились во время митинга с кандидатом в президенты Мексики Хорхе Альваресом Майнесом в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон, сообщил в социальной сети Twitter (X) губернатор региона Самуэль Гарсия. По его словам, в результате погибли по меньшей мере пять человек, еще около 50 зрителей получили травмы, их осматривают врачи. По данным газеты The Guardian, число погибших составило девять человек, а пострадавших — не менее 60.

Всех пострадавших осматривают. Сейчас я еду в клиники и больницы вместе с министром здравоохранения Альмой Розой Маррокин, чтобы оказать поддержку раненым и их семьям, — написал Гарсия.

Как отметила газета, причиной обрушения конструкций сцены стал сильный ветер. Губернатор Нуэво-Леона призвал людей не выходить на улицу без острой необходимости из-за непогоды. При этом, согласно оценкам Красного Креста, в результате инцидента пострадали 80 человек.

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