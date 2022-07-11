«Людей хватит»: военный историк оценил намерение Украины отбить юг страны Военный историк Норин: Украине хватит людей для мобилизации и попытки отбить юг страны

Фото: Вооруженные силы Украины

Украине хватит людей для мобилизации и попытки отбить юг страны, как приказал президент государства Владимир Зеленский, заявил военный историк Евгений Норин. В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что набрать нужное число военных мало, их нужно вооружить и организовать.

Людей физически хватит. Другое дело, что даже толпа с автоматами — это ещё не моторизованная бригада. Их надо свести, наладить им снабжение; их надо оснастить, и не только оружием; их надо сколотить в единый организм. Нагнать миллион — дело нехитрое. Думаю, что там не миллион, но сотни тысяч уже есть, — сказал Норин.

Он добавил, что Украина попробует начать наступление на Херсон, но всех бойцов на это направление не бросят, и задача российской армии — воспрепятствовать активности ВСУ. Норин также подчеркнул, что на передовой находится меньшая часть вооружённых сил, так как их нужно обеспечивать, приходится прикрывать другие направления и осуществлять ротацию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отдал военным приказ вернуть южные прибрежные территории страны, которые в настоящее время находятся под контролем Вооружённых сил РФ. Украинский министр обороны Алексей Резников отметил, что для этого ВСУ собирает значительные силы, которые будут оснащены западным оружием. В общей сложности к операции Киев может привлечь порядка одного миллиона человек.