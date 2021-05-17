Любимое мороженое Путина стало самым популярным в Китае

https://static.news.ru/photo/8a9a5a62-b788-11eb-9d83-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Денис Мантуров покупают мороженое Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

«Коровка из Кореновки» получило огромную популярность в Китае, благодаря тому, что Владимир Путин подарил его Си Цзиньпину. Российский президент угостил китайского лидера своим любимым мороженым, пишет РИА Новости.

О популярности российского мороженого Кореновского молочно-консервного комбината рассказал генеральный директор предприятия Игорь Московцев. Комбинат занимается мороженым только с 2011 года и в этом плане это ещё молодое производство, пояснил руководитель.

Но бренд «любимое мороженое Путина» использовали за нас. Через какое-то время в Краснодарский край приехала делегация из КНР, они неожиданно попросили краевую администрацию показать им наш комбинат. А их первый вопрос был: почему нашему президенту подарили ваше мороженое? — рассказал Московцев.

В ответ китайским гостям показали производство, а после угостили тем самым мороженым в стаканчике. Отмечается, что представители КНР очень обрадовались, сразу разобрали стаканчики и с удовольствием отведали российское лакомство.

Теперь, по словам директора комбината, производство российского мороженого активно налажено в Китае. Единственное, что омрачает успешный финал — это частая подделка продукции.

Как сообщалось ранее, производитель мороженого, которое президент Владимир Путин дважды покупал на авиасалоне МАКС, построит цех для выпуска продукции на экспорт. Речь идёт о созданном в 2002 году Кореновском молочно-консервном комбинате, 100% активов которого принадлежит московскому ЗАО «Ренна-Холдинг» Александра Кашелевского.