Лётчики России и Белоруссии начали совместную проверку сил реагирования

Белорусские и российские лётчики начали совместную проверку сил реагирования Союзного государства на белорусском аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиабазы. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале оборонного ведомства республики.

Совместные учения вооружённых сил двух государств начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусской армии. Они являются вторым этапом проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель учений — отработка отражения внешней агрессии и атак террористов.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что российских военнослужащих, а также военной техники РФ не останется в Белоруссии после окончания совместных учений «Союзная решимость — 2022». По его словам, эти манёвры являются плановыми и позволяют проверить боеготовность стран.