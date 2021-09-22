Лётчик Ярошенко рассказал о пытках после похищения агентами США

Российский лётчик Константин Ярошенко рассказал о пытках, которым он подвергся в Либерии после задержания агентами спецслужб США и их местными коллегами. Находящийся в американской тюрьме последние 11 лет россиянин в беседе с радио Sputnik отметил, что пытать его начали сразу после задержания.

Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть, — пояснил Ярошенко по телефону из тюрьмы.

Он уточнил, что держали его в здании Агентства по национальной безопасности Либерии, где находится специальная пыточная комната. При этом Ярошенко не сказал, кто именно его пытал — американцы или либерийцы. По его словам, били его и после прибытия на военную базу в США.

Суд США назначил Ярошенко наказание в виде 20 лет заключения в тюрьме общего режима. Срок он отбывает якобы за подготовку сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. Условия содержания в американской тюрьме Ярошенко назвал «просто ужасными».

В этой тюрьме медицинская помощь фактически не оказывается <...>. Состояние моего здоровья с каждым годом ухудшается, а никаких действий со стороны американских властей не проводится, — подчеркнул лётчик.

Суд в Нью-Йорке 21 сентября отклонил ходатайство защиты Ярошенко об освобождении по состоянию здоровья. Россиянин отметил, что не намерен подавать новые прошения, свои надежды связал с усилиями российских властей.

Ранее стало известно, что сотрудники посольства США в Москве не стали принимать письмо о помиловании от жены и дочери российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме. Об этом рассказала супруга россиянина Виктория. Она подчеркнула, что направила ещё два письма властям США.