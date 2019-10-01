https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что отношения Минска и Пекина выходят на новый исторический этап. Об этом сообщили в пресс-службе лидера.

Глава страны сказал об этом после того, как поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днём провозглашения Китайской Народной Республики, передаёт ТАСС .

Лукашенко отметил, что в Белоруссии искренне ценят дружбу, доверие и уважение, которые скрепляют отношения двух народов.

Сейчас мы можем с гордостью продемонстрировать миру многочисленные плоды двустороннего сотрудничества, — добавил он.

По словам политика, очередной виток отношений между двумя странами «будет наполнен новыми событиями и практическими результатами».

1 октября в Китае состоялся военный парад в честь 70-летия образования КНР. В нём впервые участвовал новейший ударный стелс-беспилотник Lijian. Кроме него на мероприятии, которое стало масштабнее российского, были представлены и другие виды нового оружия, писал News.ru.