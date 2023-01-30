Лукашенко встретили в Зимбабве танцами

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Зимбабве на переговоры с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой. Журналистами «Пула первого» было опубликовано видео, как местные жители встречают белорусского лидера песнями и национальными танцами.

Ты думал, я тебя не найду? — такими словами встретил Лукашенко зимбабвийского коллегу.

Делегации двух стран уже начали работу в Хараре. В первой половине дня прошел белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором был подписан ряд двусторонних документов.

Официальная часть переговоров Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы запланирована на 31 января. Главы государств встретятся в формате один на один и в расширенном составе — с участием членов делегаций с обеих сторон.

С участием лидеров стран также пройдет церемония передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Республики Зимбабве и будет дан старт третьей фазе программы. Мероприятие пройдет на базе Института сельского хозяйства Зимбабве.

Ранее Лукашенко сообщил, что имеет хорошие связи со специалистами по разработке искусственного интеллекта (ИИ) из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Более того, по его словам, он стоял у истоков эмиратских разработок ИИ. Китайские ученые же просили главу государства помочь развивать направление по созданию цифровых технологий в самой Белоруссии, указал он.