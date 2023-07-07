Лукашенко рассказал, когда начнутся переговоры России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул на скорое начало переговоров России и Украины

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, ставший в последнее время немаловажным фактором уже российской внутренней политики, буквально жжет глаголом. На этот раз он допустил начало переговоров по украинскому урегулированию. После информации о стамбульском соглашении Александр Григорьевич переводит в публичную плоскость новые вопросы, которых в Москве пока предпочитают не касаться.

Что опять рассказал Лукашенко

Итак, Лукашенко утверждает, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться уже осенью. Причем, по его словам, инициатива уже исходит от европейских грандов — Германии и Франции, уставших от последствий конфликта. Примечательно, что почти параллельно появилась информация о том, что опять ни Эммануэль Макрон, ни Олаф Шольц не смогли связаться с Владимиром Путиным по телефону. И понятно почему.

В Москве исходят из того, что ведущие государства Европейского союза фактически утратили свою внешнеполитическую субъектность, скрипя зубами, но двигаясь в полном кильватере американского курса. А потому без выдвижения Парижем и Берлином каких-то своих посреднических мирных инициатив, исходящих из сложившихся объективных реалий, иметь дело с ними — значит просто зря время тратить. Тем более нет смысла просто так садиться за стол переговоров с киевским режимом, который вообще рухнет на второй день после прекращения разнообразной западной помощи.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Следовательно, переговоры есть смысл вести только с Соединенными Штатами и, возможно, при участии Китая. То есть со странами, которые могут стать реальными гарантами достигаемых соглашений. Впрочем, поздней осенью, когда зима близко, могут прозреть и европейцы, рискующие столкнуться с угрозой новых огромных газовых ценников и продолжением процесса деиндустриализации.

Примечательно, что Лукашенко использовал прием «информационного дзюдо». То есть перевернул известный западный тезис, утверждавший, что переговоры надо начинать после серьезных успехов Украины на поле боя с позиции силы. А вот Батька намекает, что Россия после отражения украинского «контрнаступа» может сама пойти на юг. И условия будут совсем другими.

Где и когда сесть за стол переговоров

Тот же Лукашенко оговаривается, что местом таких важнейших переговоров необязательно станет Минск. Во-первых, у многих изжога от последствий прежних Минских соглашений, оказавшихся ширмой для осуществления западных планов. К тому же Белоруссия — союзник России, а потому надо найти абсолютно нейтральную площадку для хотя бы предварительных контактов. Что нынче сделать непросто. Ведь даже Швейцария жертвует своим столь недавно еще рентабельным нейтралитетом ради иллюзорной западной солидарности.

Правда, есть Эмираты, а то и Саудовская Аравия. Даже Турция еще не до конца отказалась от позиции равноудаленности в украинском конфликте. Хотя предполагаемые поставки ВСУ турецких гусеничных 152-мм САУ многое изменят.

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Наверное, все ждут решений саммита НАТО в Вильнюсе, чтобы попытаться вычленить хотя бы нюансы изменения позиции коллективного Запада, и окончательных результатов летнего «контрнаступа».

К тому же в России вот-вот начнется избирательная кампания в регионах. И разговоры о возможных вскоре переговорах могут не только вызвать ненужную реакцию в среде турбопатриотов, но и обесценить ставку ряда партий на кандидатов, прошедших горнило СВО. А вот ближе к нашим президентским выборам достижение дипломатическими инструментами целей СВО, в частности нейтрального статуса Украины, смотрелось бы выигрышным политическим козырем.

Впрочем, и американским демократам, стремящимся в следующем году сохранить контроль над Белым домом, также важно лишить инициативы Дональда Трампа, обещающего решить вопрос украинского конфликта за один день.

А есть ли контакты?

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова отрицает достоверность сообщений о неких встречах секретаря нашего Совбеза Николая Патрушева и шефа ЦРУ Уильяма Бернса при участии еще и Сергея Лаврова. Тем не менее информация об установлении разного уровня контактов множится. В частности, NBC News сообщает о состоявшихся полуофициальных переговорах нескольких отставных высокопоставленных американских чиновников и российских представителей «из числа близких к Кремлю». Скорее всего, стороны стремятся наладить постоянно действующие, пусть и неофициальные, каналы для консультаций.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Ведь помимо Украины у России и США есть немало других важных проблем, требующих постоянных контактов, в частности вопросы ядерной безопасности и контроля над вооружениями. А там, глядишь, созреют условия и для переговоров о широком компромиссе на самом высоком уровне.