Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему российскому коллеге поздравления с Днём единения народов двух стран.
В своём обращении белорусский лидер подчеркнул, что интеграционные процессы в рамках Союзного государства дали преимущества для экономического и социального развития стран, и выразил уверенность в продолжении взаимодействия,
Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьёзный задел для достойного будущего народов Беларуси и России, — отметил Лукашенко.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен приехать в Москву на парад Победы. Он примет участие в торжествах по случаю 75-летия завершения Великой Отечественной войны.
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