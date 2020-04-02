Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/dbfffa0f-f4d8-463c-bacb-8807f003c928_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему российскому коллеге поздравления с Днём единения народов двух стран.

В своём обращении белорусский лидер подчеркнул, что интеграционные процессы в рамках Союзного государства дали преимущества для экономического и социального развития стран, и выразил уверенность в продолжении взаимодействия, передаёт ТАСС.

Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьёзный задел для достойного будущего народов Беларуси и России, — отметил Лукашенко.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен приехать в Москву на парад Победы. Он примет участие в торжествах по случаю 75-летия завершения Великой Отечественной войны.