https://static.news.ru/photo/eda63126-2c33-11ea-8af8-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе новогоднего обращения заявил, что в наступившем году на президентских выборах гражданам страны предстоит определить её суверенное будущее. По его словам, в истории белорусского народа уже приходилось бороться за право «людьми зваться», и 2020 год не станет исключением.

Недавно проведённые парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет ещё более насыщенной и яркой в политической жизни страны, — говорится в обращении Лукашенко, размещённом на официальном сайте белорусского лидера.

Он добавил, что наступивший 2020-й будет годом тяжёлого труда и испытаний, побед и огорчений. Это объясняется тем, что не получается легко выстраивать собственную судьбу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 2015 года свыше 19 тысяч граждан Белоруссии получили российские паспорта. Об этом сообщили в МВД России. За 9 месяцев 2019 года в гражданство Российской Федерации принято 3662 гражданина Белоруссии. При этом более 33 тысяч белорусов имеют разрешение на временное проживание и вид на жительство в России.