https://static.news.ru/photo/f9c92650-2af5-11ea-8686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 2015 года свыше 19 тысяч граждан Белоруссии получили российские паспорта. Об этом NEWS.ru сообщили в МВД России.

За 9 месяцев 2019 года в гражданство Российской Федерации принято 3662 гражданина Республики Беларусь, в 2018 году — 4708, в 2017 году — 4092, в 2016 году — 3582, в 2015 году — 3257, — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что с 2016 года около четырёх тысяч граждан РФ уведомили о наличии гражданства Республики Беларусь. Вместе с тем более 33 тысяч граждан Белоруссии имеют разрешение на временное проживание и вид на жительство в России.

На днях первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что в Минске рассчитывают на контакт лидеров Белоруссии и РФ до конца года.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов. От России в переговорах принимали участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.