https://static.news.ru/photo/e981b60c-2a6b-11ea-8625-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что в Минске рассчитывают на контакт лидеров Белоруссии и РФ до конца года.

Три вопроса, которые в принципе были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определённые вопросы по налоговой карте, — отметил политик в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, президенты двух стран должны обсудить эти проблемы до конца года.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов. От России в переговорах принимали участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой.