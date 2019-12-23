Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой.
Мы покупали и покупаем у вас за доллары. Вы же говорите о единой валюте <...>. А я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов, — сказал Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко, говоря о товарообороте с Россией, заявил, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска. Дефицит в товарообороте РФ и Белоруссии достиг $9 млрд.
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