https://static.news.ru/photo/c13fd752-2645-11ea-bca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой.

Мы покупали и покупаем у вас за доллары. Вы же говорите о единой валюте <...>. А я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов, — сказал Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко, говоря о товарообороте с Россией, заявил, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска. Дефицит в товарообороте РФ и Белоруссии достиг $9 млрд.