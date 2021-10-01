Лукашенко поклялся своими детьми из-за побега Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя действия оппозиционеров, поклялся, что представитель оппозиции Светлана Тихановская не была вынуждена бежать из страны. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN. После победы Лукашенко в президентских выборах ряд оппозиционных политиков были арестованы или покинули Белоруссию. Тихановская находится в Литве.

Отмечается, что Лукашенко опроверг информацию о вынужденном побеге Тихановской.

Я клянусь своими детьми, что Тихановская никуда не бежала, — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал Тихановскую «персонажем в женском роде», добавив, что не воюет с женщинами. Президент подчеркнул, что лидер оппозиции — это человек, проживающий в конкретной стране и имеющий противоположную точку зрения.

После президентских выборов, проведённых в Белоруссии 9 августа, в республике прошли масштабные акции протеста. Их участники заявляли, что победа досталась Лукашенко только благодаря грубейшим фальсификациям, а президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Тихановская.