Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Устанавливается уголовная ответственность за публичное его отрицание, говорится на сайте президента Белоруссии.

Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года), — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период, уточняется в сообщении пресс-службы.

В Минске считают, что реализация закона будет способствовать «недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплочённости белорусского общества». До этого законопроект о геноциде белорусского народа был принят обеими палатами Национального собрания Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Крым. Местные власти готовы принять лидера соседней страны «хоть сейчас», заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он отметил, что принадлежность Крыма России, по сути, признаётся Договором о создании Союзного государства 1999 года. В нём указано, что территорией такого государства являются территории РФ и Белоруссии в том виде, в котором они закреплены в конституциях обеих стран. Замминистра добавил, что Москва может только приветствовать визит белорусского лидера в Крым.