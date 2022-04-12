Лукашенко передал Путину документы, разоблачающие фейк в Буче

Президент России Владимир Путин сообщил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко передал ему документы, разоблачающие фейк в Буче. Глава государства напомнил про действия американской авиации на Ближнем Востоке, превратившие города в развалины и приведшие к гибели сотен мирных жителей.

Александр Григорьевич передал мне документы, как, кто, на каком транспорте приезжал в этот населённый пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка, — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с белорусским лидером на космодроме Восточный.

По словам президента РФ, сирийский город Ракка был уничтожен американской авиацией. В нём трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались, при этом дела никому не было до этого, никто даже и не заметил, добавил глава государства.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Представитель Кремля заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.