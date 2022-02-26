Лукашенко обсудил с Макроном спецоперацию РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном российско-украинский конфликт, позицию Минска и его вовлеченность в него. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия готова в любое время и в любом месте принять у себя стороны для мирного диалога. В частности, в любое время и в любом месте в стране.

Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт, — говорится в сообщении агентства.

В ходе переговоров Лукашенко обсудил с Макроном тему вооружений. Так, возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии глава государства назвал «фейком».

Если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может, — сказал Лукашенко.

В итоге лидеры стран договорились о контактах в ближайшее время.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал власти Украины за отказ от переговоров с Россией. Он подчеркнул, что конфликт необходимо остановить как можно скорее, поскольку гибнут люди, а также заявил о готовности Минска предоставить площадку для диалога.