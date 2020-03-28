https://static.news.ru/photo/02e5a32a-7183-11ea-ad07-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на его жизни. Глава государства заявил, что он этого влияния не почувствовал.

Своими впечатлениями Лукашенко поделился по окончании товарищеского хоккейного матча. Он заявил, что считает спорт лучшим противовирусным «лекарством», сообщает Tribuna.com.

Я не вижу, чтобы какие-то вирусы летали вокруг меня, — резюмировал президент.

Он аргументировал это тем, что на ледовой коробке нет инфекций, так как они попадают под влияние холодной температуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии прокомментировал свою игру на хоккейном матче во время распространения коронавируса. По его словам, пандемия не может остановить от выхода на лёд.