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Президент Белоруссии прокомментировал свою игру на хоккейном матче во время распространения коронавируса. По его словам, пандемия не может остановить от выхода на лёд.

Он отметил, что мог бы не выходить на поле, но не понимает, зачем это нужно, передаёт БелТА.

Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лёд [ничего нет]. Антивирусное лекарство, самое настоящее, — подчеркнул он.

Политик отреагировал на слова журналистов о том, что никакие вирусы не могут изменить его график.

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, — сказал глава государства.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко и его хоккейная команда вышли в финал Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. За команду главы государства сыграл младший сын президента Николай.