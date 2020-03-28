https://static.news.ru/photo/e07b875a-70f6-11ea-961c-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его хоккейная команда вышли в финал Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. За команду главы государства сыграл младший сын президента Николай.

Как передаёт БелТА, команда президента в полуфинале обыграла соперников из Гродненской области со счётом 12:3. Николай Лукашенко отличился двумя заброшенными шайбами.

Команда президента Белоруссии 10 раз выигрывала этот турнир, по одному разу побеждали хоккеисты-любители из Гомельской и Минской областей. Организацией Республиканских соревнований по хоккею среди любителей занимаются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Федерация хоккея Белоруссии.

Белоруссия остаётся одной из последних стран в мире, где продолжаются спортивные соревнования со зрителями, несмотря на пандемию COVID-19. Как передавал NEWS.ru, Лукашенко отказался вводить в Белоруссии «драконовские меры» противодействия распространению коронавирусной инфекции.