Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его хоккейная команда вышли в финал Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. За команду главы государства сыграл младший сын президента Николай.
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Команда президента Белоруссии 10 раз выигрывала этот турнир, по одному разу побеждали хоккеисты-любители из Гомельской и Минской областей. Организацией Республиканских соревнований по хоккею среди любителей занимаются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Федерация хоккея Белоруссии.
Белоруссия остаётся одной из последних стран в мире, где продолжаются спортивные соревнования со зрителями, несмотря на пандемию COVID-19. Как передавал NEWS.ru, Лукашенко отказался вводить в Белоруссии «драконовские меры» противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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