Лукашенко не станет купаться в Крыму

Очередной визит белорусского лидера в Россию вновь закончился без официального и подробного коммюнике с итогами, как положено в таких случаях. Вместо этого как бы полуофициально устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова было сообщено, что Александр Григорьевич прилетал не только за тем, чтобы привести кейс с документами, оправдывающими посадку ирландского самолёта в Минске.

Стало известно, что до конца июня Белоруссия получит очередной транш в 500 миллионов долларов, а самолёты «Белавии» расширят географию своих полётов в российские города. И, видимо, дальше — в Азию. Иными совами, Россия сделает всё для того, чтобы спасти авиакомпанию соседнего братского государства от полного банкротства и неизбежной ликвидации. «Васильки останутся в небе», видимо, за счёт уже интересов российских крылатых компаний на фоне не восстановившегося в полной мере постковидного авиасообщения. Правда, тут же выявился существенный нюанс: в Крым эти лайнеры не полетят, поскольку-де сначала признать полуостров российской территорией должно политическое руководство страны. А оно явно не торопится сделать такой прорывной шаг, даже будучи в ситуации, когда только на северного соседа вся надежда. Впрочем, мы помним, как Белоруссия никак делом не поддержала действия российских военных в Сирии. Но как только их усилиями ситуация там стабилизировалась, появились белорусские купцы с предложениями разной техники.

Возникает резонный вопрос, а зачем вообще Лукашенко прилетал в Крым с сыном Колей? Ведь ясно, что ничего нового в сфере углубления двухсторонней интеграции, которая всё ещё остается на стадии «высокой готовности», опять сделано не было. А о полётах белорусских гражданских самолётов и новом займе можно было договориться по телефону или через посетившего Минск премьера Михаила Мишустина.

Александр Лукашенко и Владимир Путин kremlin.ru

Скорее всего, искреннее радушие, с которым Владимир Путин принимал своего традиционного гостя, должно было, как и весь визит в целом, показать, что Батька свой, в самом широком смысле этого понятия. Поэтому здесь ему всегда рады, всегда поддержат финансово, морально подбодрят, выступят адвокатом в отношениях со странами коллективного Запада, с которыми у самой России немало проблем. Не в последнюю очередь по причине сюрпризов от самого Лукашенко. Вот только у тех же западных партнёров возникают свои вполне логичные вопросы: если он у вас, как вы считаете и демонстрируете, «свой», то в какой степени вы контролируете его души прекрасные порывы?

Ведь недаром Белоруссию сравнивают с дотационным регионом самой России — одних кредитов ей выдано на девять миллиардов. Плюс не менее сорока пяти миллиардов стоили России субсидии на поставки сябрам энергоносителей. Так вот, если вы его контролируете, то автоматически должны нести ответственность за его демарши, а если нет, то должны как-то это показать.

Притом, что реакция Россия остаётся фактически одним из последних доказательств легитимности самого Лукашенко, как главы государства. Надо сказать, что на этот раз Владимир Путин благосклонно принял от Александра Лукашенко кейс с аргументацией, но публично российская сторона никакой конкретной позиции по воздушному инциденту не заняла. Не исключено, что что-то из привезённого Батькой Владимир Путин сможет использовать на переговорах с Джо Байденом. Впрочем, и за океаном прекрасно понимают, что Лукашенко удобен хотя бы тем, что постоянно чем-то мешает сближению России с Европейским союзом. Во всяком случае, в сложной трёхсторонней партии он не выглядит просто пешкой. Символично, что, по имеющейся информации, одновременно в Сочи был и бывший премьер Белоруссии Сергей Румас, считающийся одним из лучших экономистов республики. А ныне эксперт, консультирующий российские инстанции по белорусским вопросам. Не исключено, что Лукашенко показали: ему давно есть альтернатива.