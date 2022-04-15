Лукашенко назвал работу дипломатов Запада в Белоруссии «фашистской»

Белорусский глава Александр Лукашенко назвал работу дипломатов Запада на территории республики «фашистской». Президент пообещал обнародовать документы, компрометирующие деятельность иностранных диппредставителей. Лукашенко также возмутился санкциями и давлением, которое оказывает Запад на Белоруссию, пишет Sputnik.

Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим всё документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснётесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают в Белоруссии. Это видно в виде этих санкций и давления на Белоруссию, — сказано в сообщении.

13 апреля Федеральный совет Швейцарии утвердил пятый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, аналогичный тому, что был принят ЕС 8 апреля, сообщается на сайте швейцарского правительства. Кроме того, под финансовые рестрикции и ограничения на въезд в страну попали 200 человек, среди которых политики, предприниматели, представители СМИ и Вооружённых сил РФ. При этом в отличие от Евросоюза Швейцария не вводит запрет на транспортное сообщение.

Москва и Минск говорят Западу «досвидос», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Так он прокомментировал введение западными странами санкций.