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Мир

Лукашенко: мы говорим Западу «досвидос»

16:05, 12 апреля 2022
Лукашенко: мы говорим Западу «досвидос» Александр Лукашенко Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Москва и Минск говорят Западу «досвидос», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Так он прокомментировал введение западными странами санкций.

Мы им [санкциям] говорим: «Хорошо, до свидания», как в народе говорят — «досвидос». Мы будем выстраивать свою жизнь сами. И мы сможем, сказал Лукашенко.

Фраза стала ответом на призыв российского лидера Владимира Путина к странам Запада одуматься.

Ранее Путин в ходе переговоров с Лукашенко заявил, что западные страны развязали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим президент РФ высказал намерение и дальше укреплять интеграцию России с Белоруссией.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Минск готов упрочнять единство. Белорусский лидер оценил «высочайшую степень доверия» со стороны России, которая пригласила его на закрытый объект — космодром Восточный.

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